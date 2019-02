Die besten Youtube Kanäle in Deutschland

Schlagermusikgirl8

Schlagermusikgirl8 ist ein Fan von Schlagermusik. Hier gibt es sowohl neue als auch alte Schlager für alle Fans dieser Musik. Man kann dabei das eine oder andere bekannte Gesicht wiederfinden. Es ist also spannend, diesen Channel zu beobachten und nicht umsonst gehört dieser Fan zu einem der größten Channels auf Youtube.

TheFatRat

TheFatRat nutzt Youtube kommerziell. Das bedeutet, diese Band verwendet den Channel um ihre neue Musik auf dieser Website zu promoten. Jeder, der sich für die Band interessiert, kann hier alles neue darüber erfahren. Man kann die neuen Videos anschauen und mitmachen oder mitsingen.

Kurzgesagt – In a Nutshell

Der Youtuber Kurzgesagt – In a Nutshell will die Welt verändern und sie positiv verbessern. Es gibt Anleitungen, wie man gesünder essen und leben kann oder wie man verschiedene Dinge erschafft. Dieser Youtuber ist sehenswert und empfehlenswert für alle, die es nachmachen wollen.

Familie Hauser – Kinder Spielzeug…

Wer hier einen weiteren Spielzeugtest erwartet, wird ganz sicher überrascht sein, was Familie Hauser – Kinder Spielzeug… zu bieten hat. Dieser Channel versorgt euch als Fans mit neuen Videos aus der Lego Reihe. Ganz sicher habt Ihr schon lange darauf gewartet zu sehen, wie Lego Spielzeuge zum Leben erwachen.

JP Performance

JP Performance ist Jean Pierre aus dem Fernsehen. Ihr bekommt hier einen Eindruck, was sich JP unter einem wirklich guten Autotuning vorstellt. Zudem bekommt Ihr verschiedene Videos über Autos zu sehen und könnt euren Liebling aus dem TV begleiten. Schaut euch den Channel auf jeden Fall einmal an.

TUBERIDES

Tuberides entführt euch in die Welt der Wasserparks und zeigt euch, was euch in den vielen Röhren und Geschäften erwartet. Dieser Youtuber wird euch auf der ganzen Welt verschiedene Wasserparks zeigen, die Ihr euch dann auch in Live anschauen könnt. Also lasst euch einfach in diese Welt entführen und erfahrt, wie cool eine Fahrt in einem Wasserpark wirklich ist.

Auf Streife

Auf Streife zeigt euch den Polizeialltag einmal genauer. Wie hart arbeiten Polizisten eigentlich und was steckt hinter den Geschichten, die man kaum glauben kann. Ihr wollt vielleicht Polizist werden? Dann ist das ein gutes Beispiel für euch. Ihr könnt dank diesem Youtube Channel mehr über den Beruf erfahren und euch rundum informieren.

Freshtorge

Freshtorge agiert schon seit 2006 auf Youtube und er versorgt bis heute seine Fans mit neuen Lachern. Immer wieder Samstags gibt es ein neues Video, das Sandra zeigt, die seine bekannteste Figur auf dem Channel ist. Sie hat so viele Probleme mit Mathe, dass Freshtorge wohl auch in Zukunft der Stoff für neue Sendungen nicht ausgehen wird.

Kontra K

Kontra K ist ein Sänger, der auf diesem Channel seine Musik zum Besten gibt. Dieser Sänger ist bei der Youtube Gemeinschaft recht bekannt und so ist es seine Aufgabe auch weiterhin neue Musik zu veröffentlichen. Die Fans jedenfalls sind schon recht gespannt darauf.

asderray Med

asderrey Med ist jetzt bekannt unter dem Namen He-Ro. Dieser Youtuber zeigt gefährliche Stunts und alltägliche Dinge aus seinem Leben. Ihr könnt ihn dabei beobachten und begleiten und er wird euch seine Welt auf dem eigenen Channel genauer zeigen. Also bleibt neugierig, welche waghalsigen Pläne er demnächst verfolgt.

PietSmiet

PietSmiet ist nicht nur ein Youtuber. Es sind fünf Menschen, die sich des Amüsements von Fans verschrieben haben. Es geht ums Zocken aber auch um Analysen von verschiedenen Filmen oder Spielen. Ihr könnt euch sicher nicht halten vor Lachen, wenn Ihr PietSmiet bei der Ausübung ihrer Tätigkeit beobachtet.

Julienco

Julienco ist eigentlich der Channel von Julian Claßen und Bibi Heinicke. Dieser Channel versorgt euch mit Neuigkeiten aus dem Leben dieser beiden Youtuber. Ihr erfahrt hier also viel, was es heißt, junge Eltern zu sein. Man darf neugierig bleiben und jederzeit wieder vorbei schauen.

StepStone.de

Den Traumberuf zu finden, ist nicht leicht. Aber mit der Hilfe der Youtube Seite von Stepstone.de kann man es schaffen, erfolgreich ein Bewerbungsgespräch zu absolvieren. Ihr lernt auf dieser Seite viel dazu und wisst dann genau, welche Hürden euch bei einem bevorstehenden Einstellunggespräch erwarten.

Alles Ava

Ava betreibt den Youtube Channel Alles Ava gemeinsam mit ihren Geschwistern und es geht darum, verschiedene Challenges, die durch einen Quizmaster gestellt werden, zu bestehen. Ava ist ein kleines Mädchen, das sich vor so manchem fürchtet. Das ist eigentlich völlig normal. Aber sie beweist Mut, indem sie sich den Challenges stellt.

MILEYS WELT

Mileys Welt zeigt euch verschiedene Freizeitaktivitäten. Diese Aktivitäten müsst Ihr aber erst einmal auf dem Computer oder dem Fernseher anschauen. Ein wenig Paradox. Dennoch eine gute Idee, weil man euch hiermit wieder in die reale Welt zurück holt und euch vor die Herausforderung stellt, einfach wieder mal an die frische Luft zu gehen oder was offline zu erleben.

LUKE! Die Woche und ich

LUKE! Die Woche und ich, zeigt euch Luke Mockridge. Er ist ein Komiker, der es in sich hat. Er nimmt alles auf die Schippe und will euch damit amüsieren. Das gelingt ihm auch sehr gut.

monsterchannel24

Bei Monsterchannel bekommt Ihr die Gelegenheit euch die neuen Spielzeuge im Bereich der Land- und Forstwirtschaft in Aktion anzuschauen. Dabei bekommt Ihr auch die eine oder andere neue Idee für das Spielen offeriert.

Lev1sa Sports

Alles, was man als Fan über Football wissen muss, erfährt man bei Lev1sa Sports. Dort geht es um verschiedene Spieltaktiken, aber auch Games, die sich mit diesem Sport beschäftigen. Bleibt also dran und verfolgt, wie euch das Spiel wieder neu beigebracht wird.

ungespielt

Ungespielt reagiert auf verschiedene Events oder Ereignisse. So wird auch das Fernsehprogramm mit hinzu gezogen, wenn es darum geht, neue Videos zu produzieren. Der Fan bekommt dabei die Reaktion von diesem Youtuber ungeschönt vorgezeigt.

MKTD . Candy

Diese Seite beschäftigt sich mit allem möglichen rund um die Welt. Ihr lernt hier viel dazu und natürlich erfahrt ihr auch, wie ein bestimmter Gegenstand oder ein Spiel richtig verwendet wird.

MIRACULOUS – Geschichten von…

Miraculous Geschichten von Ladybug und Cat Noir hält euch mit den neuesten Informationen rund um diese Figuren auf dem Laufenden. Können Sie es auch diesmal wieder schaffen, den Bösewicht zu bezwingen oder werden Sie endlich herausfinden, wer der Bösewicht eigentlich ist? Wer schickt all die Hakumas in die Welt?

Mois

Mois ist ein Youtuber, der offen und ehrlich zugibt, dass er Geld verdienen will. Er macht sich natürlich auch über diverse Themen lustig und zeigt euch, was auf der Welt wichtig ist.